'20

Перерыв! 1:0 в пользу «Спартака» после 20 минут. Красно-белые активно вошли в игру, создали несколько моментов и открыли счёт усилиями Бакоша. «Армейцы» ближе к перерыву перехватили инициативу, но пробить Гудачека не смогли.