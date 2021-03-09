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Трансляция
С конца
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'25
Лехтеря подготовил кистевой бросок из центра «армейской» зоны — блокирована опасная попытка!
'24
Хорошую смену в атаке провёл «Спартак»! Не хватило хозяевам броска с пятака!
'23
Злобин не поймал шайбу на пятаке, а подкидка от правого борта смотрелась перспективно!
'22
Обменялись команды позиционными атаками, но в борьбе у бортов.
'21
Возобновилась встреча! Второй период!
'20
Перерыв! 1:0 в пользу «Спартака» после 20 минут. Красно-белые активно вошли в игру, создали несколько моментов и открыли счёт усилиями Бакоша. «Армейцы» ближе к перерыву перехватили инициативу, но пробить Гудачека не смогли.
'18
Рылов сделал классную передачу под чужую синюю линию, Кара ворвался в зону, но «армейцы» накрыли его бросок.
'17
Вишневский подключился к атаке и зарядил в ближний угол! Шайба угодила в штангу и отскочила в сторону.
'16
Окулов классной передачей нашёл на пятаке свободного Мамина! Гудачек справился с броском из убойной позиции.
'15
По броскам в створ преимущество у «Спартака» — 6:4. И моментов было больше у красно-белых.
'14
Не удалось ЦСКА реализовать большинство — вернулся на лёд Ганзл.
'12
'12
'12
«Армейцы» провели быструю атаку, Гудачек справился с броском с пятака. И возникла стычка!
'12
'12
Выстояли «армейцы» в меньшинстве. Вернулся на лёд Сергеев.
'11
Закрепились спартаковцы в чужой зоне, Юханссон справился с щелчком Вишневского.
'10
'9
Ещё момент! Вишневский вылез на пятак и подставил клюшку под прострел с фланга — шайба прошла рядом со штангой!
'8
Контратакой ответили спартаковцы! Фёдоров с пятака не сумел протолкнуть шайбу мимо Юханссона.
'7
Слепышев выбрался на свободное пространство и с кистей целил в дальний угол — Гудачек парировал шайбу в сторону.
'6
Киселевич набросил от синей линии — спартаковцы выиграли борьбу у борта и вывели шайбу из зоны.
'5
Звено Окулова долго держало шайбу в чужой зоне, но не дошло до бросков. Отбились красно-белые.
'4
Ответ ЦСКА! Гудачек намертво забрал шайбу после щелчка Гилмора от синей линии.
'3
'2
Юсе от синей линии запустил шайбу рядом со штангой! «Армейцы» выиграли подбор и отбросили шайбу в сторону.
'2
'1
Матч начался! Спартаковцы выиграли стартовое вбрасывание.
'0
Юлиус Гудачек против Ларса Юханссона — вратарская дуэль нашего матча.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию четвёртого матча серии 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции: «Спартак» — ЦСКА. Начало московского дерби запланировано на 19:30 по московскому времени. Счёт в серии 3-0 в пользу ЦСКА.