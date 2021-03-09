В Министерстве спорта опровергли сообщение об отставке Матыцина
Антон Третяк
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Телеграм-канал Baza сообщил, что министр спорта Олег Матыцин написал заявление об уходе по собственному желанию. Вместе с министром заявления об уходе написали его заместители.
Пресс-служба Министерства спорта России опровергла эту информацию.
«Данная информация не соответствует действительности», — сообщили в пресс-службе Минспорта РФ Sport24.
56-летний Матыцин был назначен на пост министра спорта Российской Федерации 21 января 2020 года.
Ранее сообщалось, что Япония не допустит на Олимпиаду иностранных болельщиков.