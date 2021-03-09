Крамер: «когда побеждают норвежцы, никто не говорит о допинге»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер выразил недовольство тем, что успехи российских лыжников постоянно связывают с допингом.

«Когда три норвежца занимают весь пьедестал, никто ничего не говорит. Когда же трое россиян впереди всех, сразу же начинаются разговоры о допинге», — сказал Крамер в интервью немецкому изданию Sächsische Zeitung.

На чемпионате мира по лыжным видам спорта сборная России завоевала пять медалей: золото Александра Большунова в скиатлоне, два серебра в эстафетах, серебро Большунова в марафоне, а также бронза Большунова и Глеба Ретивых в командном спринте.

Первое место в общекомандном зачете с громадным отрывом заняла сборная Норвегии.

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