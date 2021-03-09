В Германии призвали к бойкоту ЧМ-2022 в Катаре

Объединение болельщиков из Германии призвало Немецкий футбольный союз (DFB) бойкотировать чемпионат мира — 2022, который должен принять Катар.

Причиной тому стали новости о гибели рабочих на объектах мундиаля. По информации The Guardian, за десять лет на территории Катара скончались почти 7 тыс. мигрантов

«Еще шесть лет назад было указано на крайне дискриминационные и опасные условия для мигрантов. Им приходится не только получать гроши в условиях полной эксплуатации и нехватки безопасности, не только жить в ужасных условиях, но и существовать без прав. Сообщалось, что им даже нельзя вернуться на родину без разрешения работодателя.

Ничто не может оправдать принятие нарушений человеческих прав в Катаре. Даже элементарное участие в турнире — это поддержка в их адрес. Мы призываем DFB отказаться от участия в турнире. Роскошный футбольный праздник на могилах тысяч мигрантов — участие в таком положит конец таким понятиям, как мораль и достоинство», — сказано в заявлении на сайте организации.

Ранее политик Владимир Жириновский выступил против проведения ЧМ в Катаре после новостей о гибели рабочих.