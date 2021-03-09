«Монако» Головина вышел в 1/8 финала Кубка Франции
Вадим Балканов
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В очередном матче 1/16 финала Кубка Франции «Ницца» уступила «Монако».
Встреча прошла в Ницце на стадионе «Альянц Ривьера» и завершилась уверенной победой гостей со счетом 2:0.
В составе победителей забитыми мячами отметились Кевин Фолланд и Рубен Агилар.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин появился на поле на 80-й минуте игры.
Ранее сообщалось, что в очередном матче 26-го тура чемпионата Италии по футболу миланский «Интер» обыграл «Аталанту».