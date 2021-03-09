Незабитый пенальти в ворота «Рубина» стал для Дзюбы 10-м в карьере
Вадим Балканов
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Незабитый пенальти в ворота казанского «Рубина» по ходу игры 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) стал для нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы десятым в профессиональной карьере. Об этом сообщает Тransfermarkt.
Всего 33-летний форвард подходил к одиннадцатиметровой отметке 41 раз.
В РПЛ Дзюба не забил семь пенальти.
Напомним, что подопечные Сергея Семака после поражения в Казани позволили приблизиться московскому ЦСКА на расстояние в два очка.
Ранее сообщалось, что бывший вратарь «Барселоны» Виктор Вальдес вернется в клуб.