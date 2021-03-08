Норвежскому лыжнику Клебо могут вернуть золото ЧМ в марафоне

Норвежскому лыжнику Йоханесу Клебо могут вернуть золото чемпионата мира в марафоне, передает Aftenposten.

Рейс-директор Международной федерации лыжного спорта (FIS) Пьер Миньерей, рассказал, что норвежцу вернут медаль, если апелляция спортсмена будет удовлетворена.

«Для этого существует апелляционная комиссия. В нее входят другие люди. Мы уже не сможем повлиять на этот вопрос. Всегда есть шанс, что они придут к выводу, отличному от решения жюри», — сказал Миньерей.

Напомним, шедший первым Александр Большунов сломал палку после контакта с Йоханнесом Клебо и стал третьим. Клебо впоследствии дисквалифицировали за создание россиянину помех и лишили золотой медали, а Большунову присудили серебро. Чемпионом мира в итоге стал другой норвежец Эмиль Иверсен.

Ранее Большунов ответил на обвинения норвежского тренера.