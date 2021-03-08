Менеджер Петра Яна назвал возможную дату реванша со Стерлингом

Саят Абдрахманов, менеджер российского бойца Петра Яна, назвал возможную дату реванша с Алджамейном Стерлингом, передает Sport24.

Напомним, 7 марта россиянин был дисквалифицирован за запрещенный удар.



«Самый реалистичный срок для реванша — май. В UFC тоже хотят, чтобы это произошло, как можно скорее. Все зависит от Стерлинга. Хочет ли он скорее доказать в бою, что является настоящим чемпионом», — сказал Абдрахманов.

Ранее Петр Ян назвал Стерлинга «бумажным чемпионом».