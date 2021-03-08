«Барыс» сравнял счет в серии плей-офф КХЛ с «Металлургом»
Андрей Черников
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Казахстанский «Барыс» обыграл магнитогорский «Металлург» в четвертом матча 1/4 финала Восточной конференции.
Встреча завершилась со счетом 4:2.
В составе победителей точными бросками отметились Мэтт Фраттин, Роман Старченко, Кирилл Панюков и Джесси Блэкер. За «Металлург» отличились Николай Прохоркин и Николай Голдобин.
Счет в серии до четырех побед стал 2:2.
Ранее ЦСКА обыграл «Спартак» и повел 3:0 в четвертьфинальной серии.