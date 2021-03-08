Наставник «Арсенала» не стал снимать с себя ответственность за поражение от «Локомотива»

Наставник тульского «Арсенала» Дмитрий Парфенов подвел итоги матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Локомотива».

Напомним, «оружейники» уступили со счетом 0:3.

«Преимущество нужно подкреплять забитыми мячами. Смолов вышел и забил, перевернув ситуацию. Нам нельзя развалиться. Виноваты все, я в том числе, даже вопросов нет», — сказал Парфенов в эфире «Матч Премьер».



Ранее «Локомотив» в гостях разгромил «Арсенал» в матче 21-го тура РПЛ.