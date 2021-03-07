«Самый тяжелый день за всю мою карьеру»: Клебо обратился к болельщикам

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо отреагировал на свою дисквалификацию по итогам мужского марафона на чемпионате мира по лыжным видам спорта.

Клебо пришел к финишу первым, но после гонки был дисквалифицирован за столкновение с Александром Большуновым. Победа досталась Иверсену, серебро — Большунову.

«Кажется, это самый тяжелый день за всю мою карьеру. Сначала FIS объявила меня победителем, а ситуацию расценили как инцидент на трассе, но затем FIS изменила свое решение и дисквалифицировала меня. Как вы понимаете, это стало для меня большим разочарованием. Я буду аккуратен при выборе слов, описывая то, что у меня сейчас в голове, но я очень разочарован тем, как FIS отреагировала на ситуацию и окончательным решением жюри. Сейчас мне все кажется темным, но я вернусь. Мне просто нужно время. Спасибо за поддержку и за приятные сообщения от всех вас», — написал Клебо на своей странице в Instagram.

После гонки Большунов сказал, что золото должно было достаться либо Клебо, либо ему. Но никак не Иверсену.

«Газета.ру» вела текстовую трансляцию 50-километровой мужской гонки