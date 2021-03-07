«Удар был намеренным»: президент UFC прокомментировал поступок Яна

Президент UFC Дана Уайт считает, что Петр Ян преднамеренно нанес запрещенный удар Альджамейну Стерлингу.

«Был ли удар намеренным? О да! Это не был удар вскользь, даже я почувствовал этот удар. Кто-то в Сети пишет, что Пётр даже не попал. Он попал, ещё и как. Даже я это почувствовал и подумал: чёрт возьми. Это был хороший бой. Ян полностью перехватил инициативу, полностью контролировал ход встречи. Вы видели, что Стерлинг сломлен. Зачем было бить коленом? Я не могу вам ответить на этот вопрос», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира.

Петр Ян выступил в основном карде турнира UFC 259, его соперником стал Альджамейн Стерлинг. Бой завершился в четвертом раунде, когда Ян пробил запрещённый удар коленом. Судьи решили дисквалифицировать Петра, победа была присуждена Стерлингу.

«Поплатился за ошибку»: как один удар стоил Петру Яну титула UFC.