Братья Бё взяли золото и серебро в гонке преследования, россиян в десятке нет

На этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия) завершилась мужская гонка преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Победу одержал норвежец Тарьей Бё. Второе место занял его младший брат Йоханнес. Бронзовую медаль завоевал Симон Детьё.

Лучший результат из россиян показал Александр Логинов, занявший 19-е место. Герой эстафетной гонки Эдуард Латыпов финишировал лишь на 23-м месте, допустив в гонке четыре промаха.

Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап. Нове-Место, Чехия

Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км

1. Тарьей Бё (Норвегия) – 28.17,3 (1).

2. Йоханнес Бё (Норвегия) – отставание 8,2 (2).

3. Симон Детьё (Франция) – +11,5 (2)…

19. Александр Логинов (Россия) – +1.36,4 (3)…

23. Эдуард Латыпов (Россия) — +1.55,2 (4).

24. Матвей Елисеев (Россия) — +1.53,2 (2)…

36. Карим Халили (Россия) — +2.26,7 (3)...

46. Евгений Гараничев (Россия) — +3.20,3 (4).

Снова серебро: российские биатлонисты заняли второе место в эстафете