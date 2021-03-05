Снова серебро: российские биатлонисты заняли второе место в эстафете

Биатлонный Кубок мира вернулся после двухнедельной паузы, которую спортсменам дали после чемпионата мира.

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Мужскую эстафету ждали с вполне понятным оптимизмом. В этой дисциплине сборная России в нынешнем сезоне выступает вполне стабильно. В трех первых гонках команда занимала четвертое место, а в двух последних, включая эстафету на чемпионате мира, у России была бронза. Кстати говоря, это была единственная наша медаль в Поклюке. В Нове-Место эстафетная программа сезона завершалась, так что на кону было место в итоговом зачете. В нем Россия занимала четвертое место и при удачном раскладе вполне могла побороться за вторую позицию. До лидирующих норвежцев было слишком далеко.

Естественно, что тренеры не стали мудрить с составом и расстановкой спортсменов по этапам, полностью повторив удачную схему образца чемпионата мира. На первом этапе стартовал Саид Каримулла Халили, вторым уходил на дистанцию Матвей Елисеев, далее бежали Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Очень прилично смотревшийся на чемпионате мира Халили дрогнул на первой же стрельбе. Два промаха, три дополнительных патрона и более минуты отставания от лидеров. К счастью, молодой биатлонист сумел взять себя в руки и на второй стрельбе отработал без ошибок. Ходом же россиянин показал на своем этапе пятое время. Но тем не менее, 55 секунд отставания — это серьезно.

А первая тройка после первой передачи эстафеты выглядела так: Германия, Норвегия (+4) и Чехия (+6). Норвежец Легрейд провел свой этап безупречно, немец Лессер и чех Крчмарж не обошлись без промахов, но компенсировали их хорошим ходом.

Матвей Елисеев начал уверенно. Он не отыгрывал ногами, но идеально провел первую стрельбу. Впрочем, это не сильно влияло не отставание от лидеров — все та же минута. Немец Долль и норвежец Дале отстрелялись точно, француз Фийон Майе использовал дополнительный патрон, а чех Моравец зашел на штрафной круг!

На второй стрельбе провалился норвежец, он зашел на штрафной круг, и победа Норвегии в общем эстафетном зачете перестала быть очевидной для всех. Впрочем, для этого скандинавам нужно было занять совсем уж низкое место, во что верилось с трудом, поскольку на последних этапах у них были заявлены братья Бё.

Первым передал эстафету немец, на третий этап ушел Арнд Пайффер, за ним в 11 секундах стартовал Симон Детьё, а на третье место вышли украинцы: Дмитрий Пидручный отлично провел свой этап и передал эстафету Антону Дудченко.

Елисеев и на второй стрельбе отработал идеально, но вот ходом ничего отыграть не сумел: Александру Логинову предстояло отыгрывать 58 секунд. Впрочем, до третьего места было гораздо ближе — чуть больше 10 секунд.

Пайффер и Детьё провели третий этап ровно и уверенно, немцу потребовался всего один доппатрон, француз использовал три, но отрыв от конкурентов Германия и Франция создали солидный. Германия ушла на последний этап с преимуществом в 36 секунд над Францией, а та, в свою очередь, выигрывала почти минуту у остальных.

Александр Логинов передал эстафету седьмым, но Россия по-прежнему боролась за бронзу: отставание от третьего места было меньше 20 секунд. Ситуация могла быть намного лучше, но россиянин не очень удачно стрелял и использовал аж пять дополнительных патронов.

Забавно, что Тарьей Бё, который также зашел на штрафной круг после второй стрельбы, передал эстафету четвертым. Ногами норвежец отработал блестяще.

А вот дальше стало очень весело!

На первой стрельбе немец Наврат отработал с одним дополнительным патроном и ушел к победе. Потому что француз Жаклен заработал аж четыре штрафных круга! Совсем недавно, на чемпионате миру, у него уже был подобный провал, а ему доверили последний этап эстафеты. Ошиблись.

Вторым после первого огневого рубежа ушел Йоханнес Бё, а третьим стал Эдуард Латыпов! Оба отстрелялись безупречно.

Со стрельбища норвежец и россиянин ушли вместе, а вот на вторую стрельбе пришли с разницей в почти 30 секунд: Бё преодолел круг с фантастической скоростью. Но вот со стрельбой у Норвегии в этот день совсем все было плохо. И Йоханнес зашел на штрафной круг, третий для команды в этой гонке. Представляете, что будет с биатлоном, если эти ребята научатся стрелять?

А Латыпов отстрелялся уверенно и ушел на последний круг вторым. Бё был в 17 секундах.

Медаль была наша, вопрос в том — какая именно?

Учитывая, что на предыдущем круге норвежец привез россиянину почти полминуты, было немного тревожно. Но Эдуард справился! Бё был близко, ему не хватило совсем немного, но россиянин все же удержал преимущество.

«Газета.ру» вела текстовую трансляцию гонки.