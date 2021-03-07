«Необычно видеть Большунова плачущим»: Клебо прокомментировал инцидент на ЧМ

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо прокомментировал эпизод, который произошёл на финише масс-старта классическим стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия).

На финишной прямой россиянин Александр Большунов сломал палку в борьбе с Клебо, который в итоге стал победителем. Россиянин остался третьим.

«Надо скрестить пальцы, чтобы я сохранил титул. Признаюсь, очень необычно видеть Большунова плачущим», — приводит слова Клебо VG.

В настоящее время инцидент на финише разбирает жюри, которое склоняется к мнению, что Клебо действовал неумышленно.

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