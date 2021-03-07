Нуньес рассказала об ощущениях после победы на UFC 259

Аманда Нуньес поделилась эмоциями после защиты титула в главном бою Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 259 против Меган Андерсон.

«Чувствую себя великолепно. План был такой, как я и закончила бой. То, что я вычистила весь дивизион, не моя вина (смеется). Я готова драться с кем угодно. С возрастом я становлюсь будто лучше каждый день, я очень усердно тренируюсь.

Сейчас я не заканчиваю карьеру, но однажды хочу уйти на покой с двумя поясами и не прерывать эту победную серию», — заявила Нуньес по окончании боя.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию турнира.

Ранее сообщалось, что Петр Ян публично извинился перед Алджамейном Стерлингом за запрещенный удар коленом в голову, стоивший ему чемпионского титула в легчайшем весе.