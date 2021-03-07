Пас Ничушкина не спас «Колорадо» от поражения «Анахайму»
«Анахайм Дакс» обыграл «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Определить победителя в основное время команды не смогли, а в овертайме сильнее оказался «Анахайм». Победную шайбу забросил Райан Гецлаф.
Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин набрал в поединке одно очко, записав на свой счет голевую передачу.
Ранее сообщалось, что «Миннесота» проиграла «Аризоне», Капризов очков не набрал.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Колорадо Эвеланш» — «Анахайм Дакс» — 4:5 (ОТ)
0:1 — Ракелль (Стил), 05:10;
0:2 — Терри (Хенрик, Махура), 24:26;
1:2 — О'Коннор (Ничушкин, Тэйвз), 32:06;
2:2 — Рантанен (Жирар), 37:36;
3:2 — Ландеског (Рантанен, Жирар), 46:03;
4:2 — Саад (Бураковски, Кадри), 46:27;
4:3 — Терри (Фаулер, Комтуа), 53:03;
4:4 — Шаттенкирк (Ракелль, Хенрик), 57:10;
4:5 — Райан Гецлаф (Ракелль).61:59.