В чемпионате Украины по футболу произошел крупный скандал

Матч донецких «Олимпика» и «Шахтера» в 17-м туре чемпионата Украины закончился крупным скандалом.

Встреча завершилась победой «Шахтера» со счетом 1:0. Во время поединка «Олимпик» смог сравнять счет, однако главный арбитр принял решение отменить гол, применив систему видеопомощи судьям (VAR). Это не понравилось президенту команды Владиславу Гельзину.

Во время послематчевого интервью главного тренера Юрия Калитвинцева президент подошел к нему и выдал пламенную речь, задействовав матерные слова в адрес арбитра. Президент «Олимпика» заявил, что судья оторвал его команде голову.

Видеозапись отмененного гола можно увидеть на YouTube-канале донецкой команды.

Ранее сообщалось, что журналист рассказал о преимуществах украинского футбола над российским.