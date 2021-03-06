Гол и ассист Малкина принесли «Питтсбургу» победу над «Филадельфией»

«Питтсбург Пингвинз» на своей площадке одержал победу над «Филадельфией Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу подопечных Майка Салливана.

В составе победителей авторами заброшенных шайб стали Брайан Раст, Зак Астон-Риз и Джаред Макканн, а также российский нападающий Евгений Малкин, который к голу прибавил также результативную передачу.

У гостей отличились Трэвис Конечны, Кевин Хейз и Шейн Гостисбер. Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов также отметился результативной передачей и завершил матч при показателе полезности »-1».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург, США) — «Филадельфия Флайерз» (Филадельфия, США) — 4:3 (2:1, 1:2, 1:0)

0:1 — Конечны (Лотон) — 06:08

1:1 — Малкин (Кросби, Гюнцель) — 07:54 (5x4)

2:1 — Раст (Гюнцель, Кросби) — 18:01 (5x4)

2:2 — Хейз (Проворов, Конечны) — 21:20 (5x4)

2:3 — Гостисбер (Лотон, Ворачек) — 32:04

3:3 — Астон-Риз (Танев) — 38:10 (5x5)

4:3 — Макканн (Танев, Малкин) — 50:41