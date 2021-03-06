Рублев узнал соперника по финалу турнира в Роттердаме

Венгерский теннисист Мартон Фучович одержал победу над хорватом Борной Чоричем в полуфинальном матче турнира категории АТР 500, который проходит в Роттердаме.

Встреча, которая длилась час и 26 минут, завершилась победой венгра в двух сетах со счетом 6:4, 6:1.

В активе Фучовича четыре подачи навылет и пять реализованных брейк-пойнта из пяти. Также венгерский теннисист допустил две двойные ошибки.

Чорич за матч сделал два эйса и реализовал один брейк, а также допустил две двойные ошибки.

В финале турнира Фучович сыграет с российским теннисистом Андреем Рублевым, который ранее одолел грека Стефаноса Циципаса. Матч состоится 7 марта.

Роттердам. 1/2 финала

Борна Чорич (Хорватия) — Мартон Фучович (Венгрия) — 4:6, 1:6