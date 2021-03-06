Рублев узнал соперника по финалу турнира в Роттердаме
Андрей Сенченко
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Венгерский теннисист Мартон Фучович одержал победу над хорватом Борной Чоричем в полуфинальном матче турнира категории АТР 500, который проходит в Роттердаме.
Встреча, которая длилась час и 26 минут, завершилась победой венгра в двух сетах со счетом 6:4, 6:1.
В активе Фучовича четыре подачи навылет и пять реализованных брейк-пойнта из пяти. Также венгерский теннисист допустил две двойные ошибки.
Чорич за матч сделал два эйса и реализовал один брейк, а также допустил две двойные ошибки.
В финале турнира Фучович сыграет с российским теннисистом Андреем Рублевым, который ранее одолел грека Стефаноса Циципаса. Матч состоится 7 марта.
Роттердам. 1/2 финала
Борна Чорич (Хорватия) — Мартон Фучович (Венгрия) — 4:6, 1:6