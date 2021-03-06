СКА находится в шаге от выхода в следующий раунд плей-офф КХЛ

Петербургский СКА на выезде одержал победу над минским «Динамо» в третьем матче 1/4 финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась триумфом армейцев в овертайме со счетом 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Артем Швец-Роговой, Эмиль Галимов, Игорь Ожиганов и Линден Вей, отличившийся в овертайме.

У минчан авторами голов стали Алексей Протас, Павел Варфоломеев и Илья Шинкевич.

Таким образом, подопечным Валерия Брагина осталось одержать одну победу для выхода в следующий раунд плей-офф. Счет в серии стал 3-0 в пользу армейцев с Невы. Четвертая встреча пройдет 8 марта.

КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. Запад. 3-й матч

«Динамо» (Минск, Белоруссия) — СКА (Санкт-Петербург, Россия) — 3:4 ОТ (0:1, 2:1, 1:1, 0:1)

0:1 — Швец-Роговой (Ожиганов, Галимов) — 04:54

0:2 — Галимов (Стремвалль, Швец-Роговой) – 29:56' (5x5)

1:2 — Протас (Принс, Менелл) — 33:46

2:2 — Варфоломеев (Менелл, Принс) — 39:21 (5x4)

2:3 — Ожиганов (Бурдасов, Кузьменко) — 46:28 (5x4)

3:3 — Шинкевич (Протас, Соловьев) — 55:24

3:4 — Вей (Марченко, Подколзин) — 78:41 (5x4)