Тарасенко проведет свой первый матч спустя 6,5 месяцев

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко проведет свой первый матч в сезоне и сыграет с «Лос-Анджелес Кингз» в рамках регулярного чемпионата. Встреча состоится 7 марта в 5.00 по московскому времени. Об этом сообщила супруга хоккеиста Яна Тарасенко в своем Instagram.

«Сегодня у Вовы первая игра после операции и периода восстановления. Важный для нас день. У нас не было сомнений, что Вова вернется в спорт, и никакие сплетни от «инсайдеров» и прогнозы, что «ничего уже не будет как прежде» нашей уверенности не мешали. Но поддержка тех, кто искренне переживал и верил, была неоценима. Таких людей, к счастью, всегда гораздо больше. Спасибо им большое и удачи нам всем в этом сезоне!» — написала она.

Свой последний матч Владимир Тарасенко провел 15 августа 2020 года в рамках второй встречи серии 1/4 финала Западной конференции НХЛ против «Ванкувер Кэнакс». После этого форвард выбыл из строя из-за травмы, а «Блюз» впоследствии проиграли «касаткам» (2-4). 17 сентября 2020 года россиянин перенес уже третью операцию на левом плече. Планировалось, что срок его восстановления составит минимум пять месяцев, и форвард вернется на лед только к плей-офф. Ранее стало известно, что Тарасенко провел тренировку в первом звене вместе с Брэйденом Шенном и Давидом Перроном.