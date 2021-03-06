Тарпищев рассказал, за счет чего Рублев вышел в финал турнира в Роттердаме

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал итоги полуфинального матча турнира категории АТР 500 в Роттердаме, в котором российский теннисист Андрей Рублев обыграл грека Стефаноса Циципаса в двух сетах со счетом 6:3, 7:6 (7:2).

«Рублев лишил Циципаса цепкости в игре. Андрей играл настолько быстро, что Циципас не мог сделать долгий розыгрыш. Это было главным фактором победы, потому что Андрей очень удачно действовал на противоходе и играл настолько быстро, что грек не мог подойти к мячу. Все было в пользу Рублева, он закономерно выиграл», — приводит слова Тарпищева Sport24.

В финале турнира Рублев встретится с победителем пары Борна Чорич (Хорватия) — Мартон Фучович (Венгрия). По мнению главы ФТР, более предпочтительным соперником для россиянина станет венгерский теннисист.