Определены лучшие голы 29-й игровой недели Английской премьер-лиги (АПЛ).

В топ-5 попал нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез, который поразил ворота «Вулверхэмптона» (4:1), форвард «Шеффилд Юнайтед» Дэвид Макголдрик, забивший победный мяч «Астон Вилле» (1:0), игрок «Бернли» Матей Выдра, который отличился в матче с «Лесторм» (1:1), а также форвард «лис» Келечи Ихеаначо, спасший свою команду от поражения. Также в список попал гол молодого нападающего «Челси» Мэйсона Маунта, который нанес поражение «Ливерпулю» (1:0).

Лидером турнирной таблицы АПЛ остается «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы в 27-ми матчах набрала 65 очков.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» вновь не смог обыграть команду из нижней части таблицы АПЛ.