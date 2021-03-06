Россиянин Латыпов проиграл ходом Йоханнесу Бё более 40 секунд

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Норвежский биатлонист Йоханнес Бё показал лучший ход по итогам мужской спринтерской гонки, которая состоялась на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. Дистанцию в 10 км чистым ходом норвежец прошел за 20 минут и 44,3 секунды.

Ближайшим преследователем Бё в данном показателе стал француз Кентен Фийон Майе, уступивший 19,7 секунды. Лучший ход среди россиян показал Эдуард Латыпов. Йоханнесу Бё он проиграл 40,9 секунды.

Победу в гонке одержал француз Симон Детьё, не допустивший ни одного промаха. Норвежец Бё показал итоговый 11-й результат из-за трех промахов. При этом Латыпов оказался на строчку выше его из-за того, что не смог закрыть только одну мишень.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Биатлон. Кубок мира. 8-й этап. Нове-Место, Чехия. Мужчины. Спринт, 10 км. Лыжный ход
1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 20.44,3;
2. Фийон Майе (Франция) — +19,7
3. Дале (Норвегия) — +20,7…
12. Латыпов (Россия) — +40,9…
24. Логинов (Россия) — +1.05,9…
35. Елисеев (Россия) — +1.18,0…
38. Халили (Россия) — +1.20,9…
49. Гараничев (Россия) — +1.32,2…
66. Стрельцов (Россия) — +1.45,5.