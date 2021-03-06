Большунов примет участие в последней гонке на чемпионате мира

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко объявил состав мужской национальной команды, которая примет участие в масс-старте на 50 км классическим стилем. Старт состоится 7 марта и станет последним в программе лыжных гонок на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«В гонке выступят Александр Большунов, Алексей Червоткин, Илья Семиков и Евгений Белов. Будем надеяться на успешное выступление, но это зависит от многих факторов. Если всё будет хорошо, будет так, как нужно. По самочувствию ни у кого вопросов нет, все в порядке», — цитирует Бородавко РИА «Новости».

Ранее в Оберстдорфе прошел женский масс-старт на 30 км, победу в котором одержала норвежка Терезе Йохауг.