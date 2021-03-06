Биатлонистов призвали «отрабатывать» деньги, которые им дают «бедные налогоплательщики»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов подверг резкой критике выступление российских биатлонисток в женском спринте на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. Победу в гонке одержала норвежка Тириль Экхофф, россиянки завоевать наград не сумели.

«Наш состав относительно молодой, в следующем сезоне они могут быть лучше. Но вопрос вот в чем: надо нормально готовиться, выполнять волю тренеров. Спортсмены — это солдаты, им не надо думать о том, что биатлон приносит им материальные блага, за них платят бедные налогоплательщики, поэтому надо отрабатывать», — цитирует Sport24 Тихонова, который также подчеркнул, что Россия из-за неудачных результатов рискует в будущем потерять максимальную квоту.

Лучшей из россиянок в спринте стала Ульяна Кайшева, которая заняла 13-е место. Светлана Миронова финишировала 24-й, Ирина Казакевич показала 32-й результат, Лариса Куклина стала 53-й, Евгения Павлова расположилась за ней, а Татьяна Акимова оказалась на 68-й итоговой позиции.