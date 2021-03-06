«Металлург» обыграл «Барыс» и повел в серии плей-офф КХЛ

Магнитогорский «Металлург» в гостях обыграл казахстанский «Барыс» в третьем матче серии 1/4 финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча, которая прошла в Нур-Султане, завершилась со счетом 2:1 в пользу «магнитки».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Николай Голдобин и Егор Мартынов.

У хозяев площадке автором единственного гола стал Якоб Лилья.

Таким образом, подопечные Ильи Воробьева вышли вперед в серии — 2-1. Четвертый матч состоится в столице Казахстана 8 марта.

КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. Восток. 3-й матч

«Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) — «Металлург» (Магнитогорск, Россия) — 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

1:0 — Лилья (Виделль) — 14:41 (4x5)

1:1 — Голдобин (Земченок, Плотников) — 23:13

1:2 — Мартынов (Кошелев, Бек) — 26:00