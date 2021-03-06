Российские лыжницы завоевали один комплект наград на чемпионате мира

В немецком Оберстдорфе в рамках чемпионата мира по лыжным гонкам завершился женский масс-старт на 30 км. Победу в гонке одержала норвежская лыжница Терезе Йохауг, лучшей в составе россиянок стала Татьяна Сорина, финишировавшая девятой.

Таким образом, женская программа лыжных гонок на мировом форуме завершилась. Закроет программу всего турнира мужской масс-старт, который пройдет 7 марта.

В шести гонках женской дисциплины российские лыжницы смогли завоевать один комплект наград. По итогам эстафетной гонки было выиграно серебро. В составе российской команды выступили Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева.

Лучшими в женской дисциплине стали представительницы сборной Норвегии, которые выиграли четыре из шести гонок. При этом в каждой из них золото досталось Йохауг.