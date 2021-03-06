Россиянка Кирпиченко упала и врезалась в отбойник, выбыв из борьбы за медали

В немецком Оберстдорфе в рамках чемпионата мира по лыжным гонкам завершился женский масс-старт на 30 км. Победу в гонке одержала норвежская лыжница Терезе Йохауг, лучшей в составе россиянок стала Татьяна Сорина, финишировавшая девятой.

В последней трети дистанции падение допустила еще одна представительница российской женской команды Яна Кирпиченко. Менее чем за 10 км до финиша спортсменка упала на спуске, после чего врезалась в отбойник. Падение за Кирпиченко также допустила Катарина Хенниг из Германии. До падения россиянка бежала восьмой и претендовала на попадание на пьедестал, однако в итоге лыжница финишировала 12-й, уступив лидеру более четырех минут.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Программу лыжных гонок на чемпионате мира в Оберстдорфе закроет мужской масс-старт, который пройдет 7 марта.