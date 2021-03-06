«Февраль Саше удался»: агент Головина рассказал о его признании игроком месяца

Агент Олег Артемов, представляющий интересы Александра Головина, прокомментировал победу полузащитника в опросе болельщиков «Монако» на звание лучшего игрока февраля.

«Прошедший месяц действительно удался Саше. Здесь и три мяча в ворота «Нима», и две голевые передачи в матче с «Брестом». Поэтому ничего удивительного нет. Конечно, ему приятно такое признание со стороны болельщиков, но всегда и везде самое главное для него это результат команды», — сказал Артемов в интервью Sport24..

За российского игрока проголосовали 37% респондентов. Второе место занял защитник Гильермо Марипан, набравший 30% голосов.

Ранее сообщалось, что Головин признан лучшим игроком «Монако» в феврале.