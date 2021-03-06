Головин признан лучшим игроком «Монако» в феврале
Антон Борисов
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Полузащитник «Монако» Александр Головин признан лучшим игроком команды по итогам февраля, сообщается на официальном сайте клубы.
В прошлом месяце российский футболист принял участие в шести матчах, в которых забил три мяча и отдал три результативные передачи. Во встрече 24-го тура чемпионата Франции против «Нима» (4:3) хавбек впервые в карьере оформил хет-трик.
Всего в нынешнем сезоне Головин принял участие в 13 матчах. В его активе четыре гола и шесть передач.
После 28 туров чемпионата Франции «Монако» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 55 очков.
Ранее сообщалось, что Головин сделал 49 касаний в матче против «Страсбурга».