Арбитр Левников рассказал, как получил приглашение на матч Кубка Греции

3 марта в ответном четвертьфинальном матче Кубка Греции ПАС победил «Панатинаикос» (2:1) и вышел в полуфинал. Обслуживать встречу пригласили российского арбитра Кирилла Левникова.

«В Греции с судьями работает Марк Клаттенбург, известный в прошлом английский арбитр. Собственно, он и сделал официальное приглашение. Греческие коллеги ничего особенно не сказали. Говорили, что нужно быть самим собой, это следует из рекомендаций УЕФА, и Марк Клаттенбург требует того же. Для нас это самое главное, не надо было как-то перестраиваться, менять стиль работы. Выходил как на обычный матч российского чемпионата, только с учетом что нужно лететь в другую страну, — рассказал Левников в интервью «Матч-ТВ..

37-летний Левников с 2013 года обслуживает матчи чемпионата России. С 2016 года он имеет лицензию судьи Международной федерации футбола (ФИФА).

Ранее сообщалось, что РФС объяснил скандальное решение по эпизоду с рукой Мозеса.