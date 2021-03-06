«Она отправляла в нокдаун мужчин»: Уайт рассказал об отличной форме Аманды Нуньес

Глава UFC Дана Уайт рассказал, что чемпионка лиги в двух весовых категориях Аманда Нуньес пребывает в отличной форме перед предстоящим боем.

«На мой взгляд, Аманда Нуньес одна из величайших в истории. Ей все равно, с кем драться. Кроме того, с ней очень легко вести дела, она очень приятный человек. Но как только она оказывается в октагоне, становится совершенно дикой. Сейчас наибольший страх внушает то, что, по словам ее тренера, в этом лагере она выглядела лучше, чем когда-либо. Она отправляла в нокдаун мужчин. Так что будет интересно», — приводит слова Уайта MMA Fighting.

Чемпионский бой за звание чемпионки в полулегком дивизионе Аманды Нуньес с Меган Андерсон станет главным событием шоу UFC 259, которое пройдет 7 марта 2021 года в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что опубликовано видео битвы взглядов чемпиона UFC Петра Яна с соперником.