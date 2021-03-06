«Мы знаем, что Клебо сейчас лучший»: Крянин подвел итоги эстафеты

Призер чемпионата мира по лыжным гонкам Сергей Крянин подвел итоги мужской эстафеты на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия).

«Гонка получилась классной и интересной. Были и отрывы, и проигрыши. Большунов сделал все что мог, но Клебо показал — он лучший спринтер. От этого пока никуда не деться. Что касается второго этапа, может, прогадали с выбором лыж, может, по жесткости не подошло. Это человеческий фактор, неизвестно, в чем причины. Было видно, что лыжи у Якимушкина не работали, он ничего не смог сделать с этим. Первый этап придал уверенности, но второй этап все сократил. Пока Саша догонял, потратил силы, его немного не хватило на последний рывок. Но мы знаем, что Клебо лучший в финишном ускорении на данный момент.», — сказал Крянин в интервью «Чемпионату».

Сборная России заняла в эстафете второе место, уступив сборной Норвегии.

Ранее сообщалось, что Елена Вяльбе высказалась о выступлении Якимушкина в эстафете на ЧМ.