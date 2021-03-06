UFC объявил дату поединка между Шевченко и Андраде

Чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Валентина Шевченко проведет поединок против бразильской спортсменки Джессики Андраде на турнире UFC 261 в ночь на 25 апреля, сообщается на официальном сайте промоушена в Instagram. Место проведения боя пока не называется.

Для Шевченко это защита станет пятой в UFC. Всего она провела 23 поединка в профессиональной карьере, в которых одержала 20 побед и потерпела три поражения.

В активе Андраде 21 победа и восемь поражений.

Ранее Шевченко прокомментировала четвертую успешную защиту пояса чемпионки UFC.