Джикия почтил память комментатора Розанова

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия почтил память комментатора Юрия Розанова.

Футболист опубликовал в Instagram отрывок трансляции матча между московским «Локомотивом» и пермским «Амкаром», за который выступал защитник.

«Ох, ударище! Мама дорогая! Как, знаете, самолет: он сначала низко-низко, а потом уходит. Как мяч этот влетел в дальний верхний угол! Вот это удар! Вот это левая нога!» — процитировал Розанова Джикия в подписи к видео.

Розанов начал карьеру комментатора в 1996 году на «НТВ-Плюс». Он работал на трансляциях крупнейших футбольных турниров, в том числе чемпионатов мира и Европы, Лиги чемпионов, комментировал соревнования по хоккею.

В 2012 году Розанов вместе с Сергеем Крабу получили телевизионную премию «ТЭФИ-2011» в номинации «спортивный комментатор, ведущий спортивной программы» за репортаж с финального матча молодежного чемпионата мира по хоккею.

Ранее сообщалось, что прощание с Розановым прошло в Москве.