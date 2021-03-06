Спортивный директор «Севильи» извинился перед Месси и Куманом

Спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи принес извинения главному тренеру «Барселоны» Рональду Куману и капитану сине-гранатовых Лионелю Месси, сообщает Mundo Deportivo.

После ответного матча 1/2 финала Кубка Испании, в котором победу со счетом 3:0 одержал каталонский клуб, у аргентинского футболиста произошел конфликт с Мончи и президентом «Севильи» Пепе Кастро в подтрибунном помещении. Спортивный директор андалусийской команды намекнул Месси, что «Барселона» может выигрывать только благодаря предвзятому судейству.

Также Мончи во время матча называл Кумана нытиком. Отмечается, что наставник «Барселоны» и футболист приняли извинения.

Ранее «Барселона» узнала соперника по финалу Кубка Испании.