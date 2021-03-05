«Ливерпуль» проявляет интерес к Кулибали

«Ливерпуль» проявляет интерес к защитнику «Наполи» Калиду Кулибали. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк в своем Twitter.

В сентябре прошлого года мерсисайдцы уже интересовались сенегальцем и пытались его уговорить перебраться на «Энфилд».

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Кулибали провел 17 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) скорректировал правила игры рукой.