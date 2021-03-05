Крамер рассказал о мотивационной речи Вяльбе перед женской эстафетой

Тренер сборной России Маркус Крамер рассказал о мотивационной речи главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе перед стартом женской эстафеты на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

Команда, в составе которой выступили Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева, заняла второе место в гонке.

«Она сказала: «У нас в команде четыре девушки, которые несколько раз были в топ-10 в Кубке мира. Мы будем бороться за медаль. Все возможно». Я увидел, что это их мотивировало. У них расширились глаза. Они поняли, что это возможно», — цитирует Крамера NRK.

Специалист заявил, что результат оказался лучше, чем рассчитывал тренерский штаб. По его словам, перед командой стояла цель взять бронзу.

Чемпионат мира по лыжным гонкам проходит в Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские лыжники не могут выступать под флагом своей страны.

После девяти гонок россияне завоевали три награды. Александр Большунов взял золото в скиатлоне. Также лидер национальной команды вместе с Глебом Ретивых стали бронзовыми призерами в командном спринте. Российские лыжницы Кирпиченко, Ступак, Сорина и Непряева взяли серебро в эстафете.

Ранее Вяльбе призналась в любви российским лыжницам.