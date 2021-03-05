Матч отбора к ЧМ-2022 Мальта — Россия пройдет без зрителей

Встреча отборочного этапа чемпионата мира 2022 года между Мальтой и Россией пройдет без зрителей, сообщает ТАСС.

«Все матчи на Мальте проходят при пустых трибунах. Матч европейского отбора между сборными Мальты и России пройдет в соответствии с третьей версией протокола УЕФА о возвращении футбола и местными протоколами здравоохранения», — заявили в пресс-службе Футбольной ассоциации Мальты.

Матч между сборными Мальты и России пройдет 24 марта в Та-Кали.

Ранее Азамат Бостанов, представитель Александра Емельяненко, Магомеда Исмаилова и других бойцов ММА, критично высказался о главном тренере сборной России по футболу Станиславе Черчесове.