Глава Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт заявил, что российского пилота «Хааса» Никиту Мазепина ждут серьезные последствия в случае повторного скандала.

9 декабря в Instagram гонщика появился ролик, на котором он сидит в машине на пассажирском сиденье и пристает к девушке. Поведение россиянина вызвало негативную реакцию у поклонников «королевских гонок».

Мазепин удалил ролик и принес извинения за свое поведение, а команда начала внутреннее расследование, по итогам которого пилот сохранил свое место в команде.

«Скажу прямо. Я не был доволен той ситуацией со скандалом. Он получил предупреждение, если это повторится, его ждут серьезные последствия. Надеюсь, что он извлечет урок», — цитирует Тодта Racefans.

Ранее Мазепин впервые высказался о скандальном видео со своим участием.