Суд принял к рассмотрению заявление «Тамбова» о банкротстве

Арбитражный суд Тамбовской области возбудил дело о банкротстве «Тамбова», сообщается в материалах картотеки арбитражных дел.

Заявление клуба было передано в суд 2 февраля, однако из-за процессуальных нарушений оно было оставлено без движения до 4 марта.

В материалах суда отмечается, что на момент обращения долг «Тамбова» перед кредиторами составлял около 537 миллионов рублей. Проверка обоснованности заявления о банкротстве назначена на 14 апреля.

После 20 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Тамбов» с 13 очками занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. Долги команды по зарплате превышают 150 млн рублей.

Ранее голкипер «Тамбова» Сергей Рыжиков заявил, что не получал зарплату пять месяцев.