Биатлонистка Миронова объяснила промахи в эстафете на этапе Кубка мира

Российская биатлонистка Светлана Миронова высказалась о промахах в эстафете на восьмом этапе Кубка мира в чешском Нове-Месте.

Российская команда, за которую выступили Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Лариса Куклина и Миронова, заняла восьмое место. Миронова использовала четыре дополнительных патрона.

«Связаны ли промахи связаны с волнением? Возможно. Это было в такой суете. Хочешь, естественно, работать хорошо. Было много желания. И получились промахи. Но я рада, что удалось с каждого первого «допа» все добить», — цитирует Миронову «Матч ТВ».

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