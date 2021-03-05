Глава UFC высказался о решении Чимаева завершить карьеру

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт прокомментировал заявление шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева о решении завершить карьеру.

Спортсмен перенес серьезные осложнения после коронавируса. Из-за болезни его поединок против британца Леона Эдвардса сначала был перенесен, а потом сорвался окончательно.

«Чимаев должен был принимать лекарства и отдыхать, но он не слушал врачей. Сейчас ему необходимо просто отдохнуть и взять перерыв. UFC старается ему помочь, чем может», — заявил Уайт на пресс-конференции перед турниром UFC 259 в Лас-Вегасе.

20 сентября Чимаев одержал третью победу в промоушене, отправив в нокаут Джеральда Мершарта на 17-й секунде боя, и довел рекорд до 9-0.

Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опроверг заявление Чимаева о завершении карьеры.