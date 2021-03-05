Президент UFC Уайт верит в возвращение Хабиба в октагон

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт верит в возобновление карьеры российского бойца, чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова, передает ТАСС.

В скором времени глава UFC намерен провести встречу с бойцом, чтобы обсудить дальнейшую карьеру спортсмена.

«Думаю, шанс на его возвращение еще есть. Так я вижу ситуацию, дверь для него еще открыта», — заявил Уайт.

Нурмагомедов объявил о завершении профессиональной карьеры после того, как осенью 2020 года одолел Джастина Гэтжи и в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После этого боец ни раз подчеркивал, что не планирует возвращаться в октагон.

Ранее сообщалось, что Хабиб проведет встречу с главой UFC 6 или 7 марта.