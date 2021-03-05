Тухель назвал храброй игру «Челси» с «Ливерпулем»

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель поделился эмоциями после победы над «Ливерпулем» в матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), передает «Би-би-си».

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу лондонской команды. Стоит отметить, что для «Ливерпуля» это пятое поражение в шести последних играх. Единственный гол в матче оформил Мэйсон Маунт на 42-й минуте.

«Мы играли храбро, создали отличные моменты, но были и эпизоды, когда нужно было стиснуть зубы. Мы не теряли энтузиазм и заслужили победу, сыграв замечательно», — заявил специалист.

По итогам поединка «Челси» поднялся на четвертую строчку турнирной таблицы АПЛ, набрав 47 очков. «Ливерпуль» идет на седьмом месте, имея в активе 43 очка.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» проиграл «Челси» в матче чемпионата Англии.