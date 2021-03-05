«Ливерпуль» впервые в истории проиграл пять домашних матчей подряд

«Ливерпуль» впервые в истории проиграл на домашнем стадионе «Энфилд» пять матчей подряд.

4 марта в рамках 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) подопечные Юргена Клоппа уступили с минимальным счетом (0:1) лондонскому «Челси». Также команда проиграла матчи «Бернли» (0:1), «Брайтону» (0:1), «Манчестер Сити» (1:4) и «Эвертону» (0:2).

Примечательно также то, что «Ливерпуль» стал первым действующим чемпионом Англии, кто сумел проиграть пять домашних поединков подряд.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» проиграл «Челси» в матче чемпионата Англии.