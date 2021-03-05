Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе вновь высказалась о запрете на использование телефонов, передает РИА «Новости».

Глава Федерации отметила, что лыжники, которые работают под руководством Олега Перевозчикова, обязаны сдать телефоны не позже десяти часов вечера.

«Да все они выставляют в Instagram. На самом деле, я знаю, что Олег Орестович сказал своим, чтобы в 10 вечера они телефоны ему отдавали. Они приносят, кто-то даже на полтора часа раньше. Это нормальное явление», — заявила Вяльбе.

Стоит отметить, что некоторое время назад Вяльбе выразила идею запретить лыжникам использовать телефоны во время соревнований, чтобы лыжники не проводили много времени в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Вяльбе расплакалась после серебра россиянок в эстафете на ЧМ.