«Ливерпуль» проиграл «Челси» в матче чемпионата Англии

«Ливерпуль» уступил «Челси» в матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу лондонской команды. Стоит отметить, что для «Ливерпуля» это пятое поражение в шести последних играх.

Единственный гол в матче оформил Мэйсон Маунт на 42-й минуте.

По итогам поединка «Челси» поднялся на четвертую строчку турнирной таблицы АПЛ, набрав 47 очков. «Ливерпуль» идет на седьмом месте, имея в активе 43 очка.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» заинтересован в приобретении 18-летнего защитника.

Чемпионат Англии. 29-й тур

«Ливерпуль» — «Челси» — 0:1

Голы: 0:1 — Маунт, 42.