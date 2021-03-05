«Ливерпуль» проиграл «Челси» в матче чемпионата Англии
Виктория Алексеева
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«Ливерпуль» уступил «Челси» в матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу лондонской команды. Стоит отметить, что для «Ливерпуля» это пятое поражение в шести последних играх.
Единственный гол в матче оформил Мэйсон Маунт на 42-й минуте.
По итогам поединка «Челси» поднялся на четвертую строчку турнирной таблицы АПЛ, набрав 47 очков. «Ливерпуль» идет на седьмом месте, имея в активе 43 очка.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» заинтересован в приобретении 18-летнего защитника.
Чемпионат Англии. 29-й тур
«Ливерпуль» — «Челси» — 0:1
Голы: 0:1 — Маунт, 42.